Страны подписали заявление о прекращении военных действий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении военных действий на территории Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я лично принял очень тяжелое решение для себя и всех нас. Подписал заявление о прекращении карабахской войны. Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненен для меня и нашего народа. Это решение я принял в результате глубокого анализа военной ситуации и признательности людей, которые лучше всего обладают ситуацией. Это не победа, но поражения нет», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Он добавил, что это событие должно стать началом национального единства и эпохи возрождения в Карабахе. По мнению премьер-министра, необходимо проанализировать годы независимости и планировать будущее, не повторяя ошибок прошлого. «Я встаю на колени перед всеми нашими жертвами. Преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, убийцами, генералами, волонтерами, которые защищали и защищали родину своей жизнью», — добавил Пашинян.

Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что 10 ноября ожидается совместное заявление президентов России, Азербайджана, и Армении. Отмечается, что Армения берет на себя обязательства по выводу войск из Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов. Окончательный статус Нагорного Карабах в рамках территориальной целостности Азербайджана будет определен в ходе дальнейших переговоров. Также страны выразили согласие на размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.