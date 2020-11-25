25 ноября 2020

В Кремле оценили результаты ограничительных мер в регионах

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионах динамика распространения коронавируса остается разнонаправленной Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ограничительные меры, введенные в регионах из-за коронавируса, дают свои результаты, однако динамика остается разнонаправленной. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Принимаются определенные меры, меры точечные, не связанные с полным закрытием, не связанные с локдауном. Эти меры в определенных регионах дают свои результаты», — сказал Песков журналистам.

Однако в регионах, как уточнил пресс-секретарь, ситуация разная. «Где-то падает интенсивность, где-то продолжает расти», — добавил он.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась, что оснований для введения жестких ограничительных мер в России из-за пандемии нет, пишет RNS. Она также утонила, что ситуация в регионах разная и некоторые из них борются к вирусом «на пределе возможностей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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