В Кремле оценили результаты ограничительных мер в регионах

Ограничительные меры, введенные в регионах из-за коронавируса, дают свои результаты, однако динамика остается разнонаправленной. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Принимаются определенные меры, меры точечные, не связанные с полным закрытием, не связанные с локдауном. Эти меры в определенных регионах дают свои результаты», — сказал Песков журналистам.
Однако в регионах, как уточнил пресс-секретарь, ситуация разная. «Где-то падает интенсивность, где-то продолжает расти», — добавил он.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась, что оснований для введения жестких ограничительных мер в России из-за пандемии нет, пишет
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