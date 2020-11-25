Кремль раскрыл, что защитит Путина от коронавируса в командировке

Во время поездки в Нижегородскую область 25 ноября президент Владимир Путин будет защищен от коронавируса, поскольку посетит только закрытый город Саров. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с инфекцией там контролируется лучше.
«Визит осуществляется именно в Саров, это закрытое административно-территориальное образование. Там ситуация контролируется более эффективно», — ответил на вопрос URA.RU Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента сообщил, что во время поездки Путин посетит ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и изучит разработки предприятия. Кроме того, у главы государства запланированы ВКС о ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области и встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Песков также рассказывал, что Путин теперь будет чаще бывать в командировках.
Нижегородская область находится на четвертом месте среди остальных регионов по распространению коронавируса. По последним данным, за все время пандемии там было выявлено 52 180 заражений.
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