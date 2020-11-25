25 ноября 2020

В Кремле объяснили, почему Путин возобновил командировки. И рассказали о планах на Тобольск

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Визит Президента РФ Владимира Путина на
Владимир Путин будет чаще посещать регионы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Президент России Владимир Путин возвращается к более частым поездкам по регионам, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. При этом пресс-секретарь президента пока не стал подтверждать информацию о готовящейся поездке главы государства в Тобольск.

«Мы своевременно сообщим и проанонсируем дальнейшие поездки Путина по регионам. Принимаемые защитные меры и наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту более активно передвигаться по регионам, чем он и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок», — ответил на вопрос URA.RU Дмитрий Песков.

25 ноября Владимир Путин работает в Нижегородской области. Ранее появлялась информация, что 1 декабря он может посетить Тобольск, чтобы открыть крупнейший нефтехимический комплекс в стране «Запсибнефтехим». Жители сообщали, что город начали экстренно украшать к приезду главы государства. Правда, это уже не первые слухи о поездке президента в Тюменскую область. Они активно обсуждались еще в сентябре, но тогда не подтвердились. Тогда же не сбылись прогнозы о визите президента в Екатеринбург для участия в форуме «Россия — спортивная держава» и в Челябинск в честь 75-летия госкорпорации Росатом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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