25 ноября 2020
24 ноября 2020

Челябинские власти назвали причину потопа в ковидном госпитале

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера на строительство новой инфекционной больницы. Челябинск, ковидная база, инфекционный центр, ковидный госпиталь
Новый ковидный госпиталь открыли 12 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Истинной причиной потопа в новом ковидном госпитале, который располагается в Малой Сосновке, стал засор трубы. Обстоятельства ЧП пояснил URA.RU на брифинге 25 ноября министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

«Ничего серьезного там не происходило. Это была обычная бытовая ситуация. Были обнаружены перчатки, полиэтилен и какой-то еще бытовой мусор, который привел к засору трубы. После этого мы проверили все смотровые колодцы на наличие такого мусора. Уверены, что больше таких ситуаций не повторится», — сообщил URA.RU 25 ноября министр здравоохранения Юрий Семенов.

Ранее директор Фонда социального и жилищного строительства Кирилл Рогоза заявил, что засор вызвали перчатки, бахилы и марля. Однако ранее на совещании, где разбирались причины ЧП, было озвучено, что в забившемся стояке был только строительный мусор. По поручению замгенпрокурора в УрФО Игоря Ткачева причинами подтопления ковидного госпиталя занялась прокуратура.

Несколько помещений в первом корпусе лечебного учреждения затопило в ночь на 22 ноября. Эвакуация пациентов не понадобилась.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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