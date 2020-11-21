В новом ковидном госпитале в Челябинске затопило «красную зону»

На строительство больницы потратили 2,5 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области в поселке Малая Сосновка затопило новый инфекционный госпиталь, где находятся больные коронавирусом. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

«Здание новое, ранее не эксплуатировалось, и, понимая, что могут возникать нюансы, пациентов заводили поэтапно. Поэтому сбоев в процессе лечения не произошло. На данный момент последствия подтопления практически устранены», — прокомментировал ситуацию минздрав Челябинской области. Сообщается также, что в данный момент больница продолжает функционировать, а пациенты уже получают необходимое лечение. Всего там находится 147 человек.

Больница была открыта в начале ноября 2020 года. На открытии присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Всего на строительство госпиталя власти региона потратили 2,5 млрд рублей.

Обновлено в 15.20:

По словам специалистов, работающих на месте в инфекционной больнице, течь и последствия течи устранены. «Ущерба для здания нет, была затронута минимальная площадь в нескольких помещениях. Ввод в эксплуатацию новых построек и апробация, безусловно, могут давать небольшие технические сбои», — говорится в сообщении регионального минздрава. Сообщается также, что на оказании медицинской помощи пациентам эта ситуация не отразилась.