Набиуллина предупредила об опасности льготной ипотеки

В России может снизиться доступность жилья из-за роста цен на первичном рынке на фоне льготной ипотеки. Об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
При этом, по словам главы регулятора, льготная программа кредитования позволила россиянам улучшить жилищные условия, а застройщикам продолжать ввод новых домов. «Но одновременно уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья может упасть, несмотря на льготную ставку», — цитирует Набиуллину РИА «Новости».
Глава Центробанка РФ отметила, что своевременное закрытие льготной программы предотвратит появление пузырей в строительном секторе. Также это позволит сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение, уверена Набиуллина.
Программа льготной ипотеки продлится до 1 июля 2021 года. По данным аналитиков «ДОМ.РФ» и Frank RG, объем ипотеки, выданной с начала 2020 года в России, к концу октября достиг рекордных 3,25 трлн рублей, пишет RT.
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