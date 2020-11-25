В челябинских избиркомах грядут отставки перед выборами в Госдуму

Перед выборами в Госдуму 2021 года в Челябинской области ожидается массовая кадровая ротация в территориальных избирательных комиссиях (ТИК). Треть их руководителей потеряет свои места, сообщил источник URA.RU в правительстве области.
«Переформатирование завершится до конца года. Практически в преддверии выборов состав председателей избиркомов обновится процентов на тридцать», — рассказал инсайдер.
«Из 51 ТИК в 46 истекают полномочия всего состава сотрудников, включая председателей. Дело в том, что комиссии были сформированы на пять лет, в декабре 2015 года. Выборы новых заместителей председателей пройдут с 18 по 24 декабря», — сообщил URA.RU глава челябинского облизбиркома Сергей Обертас. У представителей еще пяти ТИКов полномочия, по его словам, истекут в мае.
«После этого будет решаться вопрос по замам и рядовым сотрудникам. В процессе примут участие все парламентские партии и ряд других политических сил», — добавил Обертас. При этом он не стал говорить, где именно сменятся руководители избиркомов. По данным URA.RU, это произойдет в Миассе, Троицке, Тракторозаводском и Металлургическом районах Челябинска, а также в ряде муниципальных районов.
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