25 ноября 2020

Сечин рассказал Путину о двух мегапроектах

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В рамках реализации проекта «Восток Ойл» будет проложено 770 километров магистрального трубопровода Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Роснефть» начала реализацию крупного проекта «Восток Ойл» и ведет работу над заводом «Звезда». Об этом рассказал глава «Роснефти» Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сейчас я вам с большим удовольствием докладываю о начале практической реализации проекта [„Восток Ойл“]», — цитирует RNS Сечина. По его словам, судостроительный завод «Звезда» стал самой современной верфью в России. Рядом с ним будет построен металлургический завод.

В рамках реализации проекта «Восток Ойл» будет проложено 770 километров магистрального трубопровода от Красноярска на север. Сейчас специалисты «Роснефти» проводят разведывательные работы для прокладки трубопровода. На первом этапе будет установлено 150 кустовых площадок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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