Итоговое сочинение для 11-х классов перенесли на весну

Российские одиннадцатиклассники будут писать итоговое сочинение не раньше апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Итоговое сочинение в 11-х классах пройдет не ранее 5 апреля 2021 года», — говорится на сайте ведомства. До этого предполагалось, что сочинение должны писать 2 декабря.
Роспотребнадзор перенес и дату итогового собеседования по русскому языку. Оно должно состояться 10 февраля 2021 года. В случае необходимости школьники смогут пройти его 10 марта и 17 мая. Из-за вспышек коронавируса собеседование могут провести дистанционно.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что итоговое сочинение для старшеклассников могут перенести. Это решение связано со сложной ситуацией с коронавирусом. При этом рассматривался вариант написания работы на дому.
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