25 ноября 2020

Российских водителей в 2021 году ждет новая проблема

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка с парковочными местами в городе во время карантина. Тюмень, автомобили, парковка
Правительство планирует повысить утилизационный сбор на 25-30% Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Правительство РФ планирует на треть повысить утилизационный сбор для автопроизводителей и дилеров, торгующих иностранными автомобилями, а также на всю спецтехнику. Такую информацию сообщает источник в автомобильной промышленности.

«Утильсбор собираются повысить на 25-30% на все виды транспортных средств, включая спецтехнику», — сказал собеседник РИА «Новости». Он также добавил, что эти меры вводятся из-за ослабления рубля.

Утилизационный сбор — это обязательный платеж, который был введен властями в 2012 году. Несмотря на то что его оплачивают компании, торгующие иностранными авто, дилеры, а также те, кто привозит автомобили из-за границы, из-за повышения утилизационного сбора может серьезно вырасти стоимость машин для покупателей. Сильнее всего это отразится на среднем и премиум-сегменте, пишет телеканал 360.

В последний раз утильсбор повышался в 2018 году. После этого цены на автомобили существенно выросли.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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