Собянин принял новое решение по карантину в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин до 15 января 2021 года продлил меры противодействия распространению коронавируса. Их срок действия должен был истечь 29 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.
«Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома. Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы минимум для 30% персонала», — сообщается на сайте. Также отмечается, что городские досуговые учреждения для детей по-прежнему будут закрыты.
С 16 по 22 ноября количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в столице выросло на 2%, число госпитализаций — на 3%. Мэр Москвы заявил, что обстановка с распространением коронавирусной инфекции в городе остается напряженной, передает агентство Nation News.
20 ноября в Москве был поставлен абсолютный рекорд по числу новых выявленных случаев COVID-19. За сутки заразились 6902 человека. Об этом сообщает телеканал 360.
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