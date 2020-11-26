Россия обновила рекорд по смертям от коронавируса

За последние сутки коронавирусом в России заразились 25 487 человек — на 1 812 больше, чем в предыдущий день. Умерло 524 человека, что на 24 больше, чем вчера, сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Это новый антирекорд в стране.
«Москва остается лидером по количеству новых случаев коронавируса — за сутки в столице РФ выявлено 6075 новых зараженных. Санкт-Петербург занимает второе место — 3669 новых пациентов с COVID-19, на третьем месте — Московская область (+1022 заболевших)», — сообщили в оперштабе.
Во всех регионах УрФО ситуация с коронавирусом остается сложной. Лидером по-прежнему является Свердловская область — 391 новый случай инфекции за сутки. Далее идут Пермский край с 295 зараженными, Челябинская область (+241 зараженный) и ХМАО (+209). В ЯНАО подтверждено 198 случаев коронавируса, в Тюменской области — 173. Меньше всего заболевших в Курганской области: там COVID-19 подтвержден у 105 человек.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 2 187 990 зараженных. Скончались 38 062 человека, выздоровели 1 685 492.
Ранее российский инфекционист заявил, что коронавирус может размножаться в клетках нервной системы. Однако утверждать это пока рано, сообщает телеканал 360. При этом еще один медик заявил, что при легкой форме коронавируса лечиться незачем. Его цитирует агентство Nation News.
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