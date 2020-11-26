Россиян предупредили о необычных симптомах коронавируса

При заражении коронавирусом человек может испытывать боли в спине и мышцах. С таким заявлением выступил медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.
«Часто боль в спине и мышцах становится тем признаком, который человек может не связывать с заболеванием коронавирусной инфекцией», — цитирует медика
Однако эти симптомы появляются только у некоторых зараженных, отметил Али. Он добавил, что боли в мышцах и чувствительность кожи могут свидетельствовать и о других заболеваниях.
За все время пандемии коронавирусом в России заразилось более двух миллионов человек. При этом было проведено 74,2 миллиона тестов на предмет наличия инфекции, передает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в