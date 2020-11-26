Россиян предупредили о необычных симптомах коронавируса

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Коронавирус может вызвать боли в мышцах и чувствительность кожи Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

При заражении коронавирусом человек может испытывать боли в спине и мышцах. С таким заявлением выступил медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

«Часто боль в спине и мышцах становится тем признаком, который человек может не связывать с заболеванием коронавирусной инфекцией», — цитирует медика Life. Кроме того, некоторые пациенты испытывают повышенную чувствительность кожи.

Однако эти симптомы появляются только у некоторых зараженных, отметил Али. Он добавил, что боли в мышцах и чувствительность кожи могут свидетельствовать и о других заболеваниях.

За все время пандемии коронавирусом в России заразилось более двух миллионов человек. При этом было проведено 74,2 миллиона тестов на предмет наличия инфекции, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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