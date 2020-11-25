25 ноября 2020

Минздрав ответил челябинским педиатрам по ковидным выплатам

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Челябинские педиатры попросили губернатора оформить ковидные выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Участковые педиатры обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой включить их в перечень врачей, которым положены ковидные доплаты. Об этом они написали в комментариях на личной страничке главы региона в Instagram. В региональном минздраве URA.RU разъяснили, что делать врачам в этом случае.

«Участковые педиатры не получают ковидных выплат, хотя работаем мы с температурящими семьями без тестов. Тесты проводить неконтактным, но с симптомами COVID-19, нам тоже не дают. Думаю, увольняться или нет?» — написала в Instagram одна из подписчиц губернатора.

Педиатры просят Текслера внести их в список врачей, которые получают ковидные выплаты
Скрин Instagram Алексея Теслера

В региональном минздраве указали, что выплаты медработникам находятся на особом контроле у ведомства и медучреждений. «Все разъяснения по выплатам можно получить в медучреждении, на местах также проводятся постоянные разъяснительные собрания как с коллективом, так и в частном порядке. Мы всегда готовы подключаться и разъяснять, разбираться с поступающими вопросами», — сообщили URA.RU в минздраве. Кроме того, в министерстве предложили обратиться с запросом через специальную форму на сайте zdrav74.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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