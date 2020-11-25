Каждый десятый сотрудник пермского УФСИН заболел коронавирусом

Сейчас в колониях введен карантин из-за коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Каждый десятый сотрудник УФСИН по Пермскому краю заболел коронавирусом. Об этом рассказал в ходе доклада депутатам краевого парламента начальник управления Юрий Лымарь.

«Среди сотрудников и работников зарегистрировано 806 случаев [заболевания] новой коронавирусной инфекцией. На лечении находятся 372 человека», — отметил Лымарь, говоря об эпидемиологической ситуации. Он уточнил, что всего в пермском УФСИН работает 8 тысяч сотрудников. Таким образом, коронавирус подтвердился у каждого десятого сотрудника уголовно-исполнительной системы.

Лымарь также подчеркнул, что сейчас личный состав управления несет службу вахтовым методом, а в исправительных учреждениях действует карантин. Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, по словам начальника пермских тюрем, с начала пандемии выявлено 99 случаев заражения COVID-19.

URA.RU рассказывало, что коронавирус выявлен как минимум в трех колониях края: ИК-37, ИК-35, ИК-1. Общественники оценивают ситуацию с заболеваемостью в них как тяжелую.