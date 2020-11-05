В Пермском крае из-за коронавируса зеков изолируют в туалетах

В Пермском крае осужденных, заболевших коронавирусом, помещают в штрафные изоляторы (ШИЗО) и туалеты. Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью в трех колониях: ИК-37, ИК-35, ИК-1, рассказали URA.RU общественники.
По словам председателя краевой Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгия Ситникова, на условия содержания заболевших осужденных, в частности, жаловались родственники тех, кто отбывает наказание в ИК-37 (Чусовской район). «В данной колонии заболевшие содержатся в камерах ШИЗО, но на общих условиях, без определенных ограничений. К нам поступало также анонимное сообщение по поводу неблагоприятной ситуации с ковидом в одном из учреждений краевого ГУФСИН — каком конкретно, не уточнялось — где говорилось о том, что коронавирусом заболели 34 человека», — пояснил Ситников.
Ранее в группе «Реальная ОНК Пермского края» в соцсетях сообщалось, что в ШИЗО колонии №37 было помещено порядка 20 осужденных. В исправительной колонии №35 (также расположена в Чусовском), заболевших осужденных направляют в соликамскую колонию №9, написал основатель сайта Gulagu.net Владимир Осечкин.
В беседе с корреспондентом URA.RU общественник заявил, что сложная ситуация с заболеваемостью и ИК-1 (Соликамск). «Медсанчасть [на территории колонии] переполнена. Людей кладут даже в коридоры и в туалете. В помещении ПТУ в ИК-1 заперли 50 человек с ковидом», — рассказал общественник.
Точное число заболевших коронавирусом в пермских тюрьмах общественникам неизвестно. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю, на момент опубликования материала ответ не получен.
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