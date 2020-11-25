Чиновники из ЯНАО пытались лишить ребенка-инвалида реабилитации

Затраты на реабилитацию детей инвалидов в ЯНАО возмещаются из бюджета (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа пришлось через суд отстаивать права ребенка-инвалида, которому работники окружного «Центра социальных технологий» по формальным основаниям отказывали в выдаче реабилитационного сертификата. Госучреждение обязали оформить документ на сумму 500 тысяч рублей лишь в апелляционном порядке, сообщили в надзорном ведомстве.

«Чиновники госучреждения отказали законному представителю девочки-инвалида из Шурышкарского района в выдаче сертификата по причине пропущенного срока подачи заявления. Прокуратура провела проверку по обращению законного представителя о нарушении социальных прав ребенка-инвалида, — сообщили в надзорном органе. — Судебной коллегией по гражданским делам ЯНАО требования прокурора удовлетворены в полном объеме».

При этом суд первой инстанции в иске прокуратуре отказал, признав правоту чиновников. Данное решение пришлось обжаловать в Салехарде. Оперативно выяснить, почему возникла такая ситуация, URA.RU не удалось. Пресс-служба правительства ЯНАО перенаправила запрос агентства в окружной департамент соцзащиты, там готовят ответ.

Согласно постановлению правительства ЯНАО «Об утверждении порядка выдачи реабилитационного сертификата для ребенка-инвалида и правил направления средств реабилитационного сертификата» № 199-П от 20 марта 2014 года, право на реабилитационный сертификат имеют родители и законные представители детей, признанных инвалидами в возрасте до пяти лет. Документ устанавливает право на оплату услуг по медицинской реабилитации, восстановительной терапии или реконструктивной хирургии для ребенка-инвалида.