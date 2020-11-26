В Госдуме предложили изменить систему здравоохранения России

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Поездка Алексея Текслера по ФАПам Красноармейского района. Челябинск, реанимобиль, красный крест, скорая помощь, фельшерско-акушерский пункт
Депутат предлагает бесплатно тестировать больных коронавирусом и возить лекарства им на дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус показал, что систему здравоохранения в России нужно менять. Иначе защитить людей от инфекции не получится, уверен председатель «Справедливой России» и лидер фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов.

«Это создание службы бесплатного тестирования и обеспечения лекарствами на дому, бесплатное массовое распространение масок и перчаток, система реабилитации для переболевших коронавирусом. Нужны надбавки на постоянной основе врачам и медработникам, в том числе младшему медперсоналу, за работу с коронавирусными пациентами», — отмечается в заявлении Миронова (есть в распоряжении URA.RU).

Сергей Миронов также выступил за развитие фарминдустрии, компенсации расходов на медобслуживание в частных клиниках из-за сложной ситуации в государственных больницах. Политик отметил, что хотя часть этих предложений уже реализуется, до сих пор они не закреплены в нормативных документах. Это — отсутствие гарантий их исполнения.

Сегодня коронавирусом в России заразились 25 487 человек — на 1 812 больше, чем вчера. Умерло 524 человека, что на 24 больше, чем вчера. Таким образом, Россия побила рекорд по смертям от коронавируса. У 21,6% из всех заразившихся не было зафиксировано клинических проявлений вируса, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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