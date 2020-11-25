В ХМАО вводят новые выплаты для семей с ипотекой

По 600 тысяч рублей получат семьи, которые обзаведутся вторым ребенком Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

С 1 января следующего года правительство ХМАО вводит новую выплату. По 600 тысяч рублей получат ипотечники, у которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился или родится второй ребенок. Об этом во время ежегодного обращения к депутатам и жителям ХМАО рассказала глава региона Наталья Комарова, передает корреспондент URA.RU.

«Жители автономного округа принимают активное участие в программах ипотечного кредитования. Считаю правильным, справедливым поддержать семьи с детьми новой выплатой на погашение ипотечных кредитов», — объяснила свое решение Комарова.

Также расширится круг граждан, имеющих право на социальные выплаты взамен земельных участков из числа граждан, имеющих трех и более детей. С нового года такие выплаты смогут получать и те, у кого в семьях родился третий ребенок, но не до 2 апреля 2016 (так было раньше), а до 31 декабря 2016.

Ранее URA.RU подробно описывало акции протеста участников другой программы поддержки ипотечников. Жители возмущались претензиями со стороны «Ипотечного агентства», которое вынуждало вернуть уже полученные по программе поддержки деньги. Тогда властям удалось погасить протест, договорившись с активистами.