Гастролершу из Уфы посадили на шесть лет за распространение крупной партии наркотиков в ХМАО
Фото: Валентина Свистунова © URA.RU
В Нефтеюганске (ХМАО) суд приговорил жительницу Уфы к шести годам и 10 месяцам лишения свободы за покушение на сбыт крупной партии наркотиков на территории Югры. У нее нашли почти три килограмма запрещенных веществ, сообщила окружная полиция.
«У подозреваемой изъяли полимерные пакеты с веществом белого цвета, которое, согласно исследованию, оказалось наркотическим средством — эфедроном, общей массой два килограмма 987 граммов. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание — шесть лет 10 месяцев колонии общего режима», — рассказала полиция Югры на официальном сайте.
По словам силовиков, задержанная получала крупные партии наркотиков от неустановленного лица и оборудовала тайники-закладки в Югре и ЯНАО. Также установлено, что женщина обналичила полученную предоплату за распространение веществ через криптообменник — свыше 113 тысяч рублей.
На преступницу завели уголовные дела по статьям о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и легализации денежных средств. Приговор вступил в законную силу.
