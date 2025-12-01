Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В ХМАО поймали жителя, устроившего стрельбу в магазине

01 декабря 2025 в 10:14
Житель Ханты-Мансийска устроил стрельбу в магазине алкоголя

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ханты-Мансийске силовики задержали мужчину, который открыл стрельбу в магазине алкогольной продукции на улице Сургутская. Он пытался украсть товар и сделал шесть выстрелов в сторону продавца, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления.

«Мужчина, вооруженный предметом, похожим на пистолет, пытаясь совершить тайное хищение товаров, произвел шесть выстрелов в сторону продавца и скрылся с места происшествия. Увидев стражей правопорядка, он предпринял попытку скрыться, но был задержан и обезоружен на улице Свободы», — сообщили агентству в пресс-службе Управления Росгвардии по ХМАО.

Экипаж Росгвардии быстро поймал подозреваемого — 37-летнего жителя окружной столицы. Оружие, из которого он стрелял, оказалось пневматическим. Злоумышленника передали полиции для дальнейшего разбирательства. На нарушителя завели уголовное дело.

Ранее URA.RU писало, что в Когалыме (ХМАО) 67-летний мужчина открыл стрельбу на станции техобслуживания после спора о ремонте двигателя. Подозреваемый потребовал деньги у сотрудников и сбежал, но был задержан полицией.

