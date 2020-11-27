Министры спорта готовятся к встрече с Путиным в Екатеринбурге

Президент РФ намерен посетить мероприятие в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большинство членов международных федераций «СпортАккорд» заинтересованы в саммите, который планируется провести в Екатеринбурге, заявил на брифинге губернатор Евгений Куйвашев. Мероприятие намерен посетить президент РФ Владимир Путин.

«Саммит пользуется большим интересом: 85% участников подтвердили свою заинтересованность [принять в нем участие]. <…> Мы с удовольствием примем те пожелания и предложения, которые сделает ассоциация спорта», — заявил Евгений Куйвашев.

Управляющий директор объединения международных федераций «СпортАккорд» Нис Хатт назвал уровень подготовки Екатеринбурга к саммиту «очень высоким». «Из того, что мы увидели здесь за эти дни, могу сказать, что всё делается на очень и очень высоком уровне. Я доволен тем, что мы посмотрели, по многим направлениям вы забежали вперед», — отметил он. Чиновник подчеркнул, что мероприятие пройдет в классическом, а не онлнайн-формате.

Саммит бизнеса и спорта «СпортАккорд» планируется провести в Екатеринбурге 23—28 мая 2021 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Форум посетят более 2000 руководителей международных спортивных федераций, организационных комитетов. Ожидается, что в рамках мероприятия состоится встреча 15 министров ведущих спортивных мировых держав.

Саммит в разные годы проходил в Мадриде, Берлине, Сеуле, Пекине, Афинах, Денвере, Лозанне, Лондоне, Квебеке. В России саммит проводился в 2013 году в Санкт-Петербурге, в 2015 — в Сочи.