Пенсионерам ЯНАО поднимут прожиточный минимум

Прожиточный минимум ямальских пенсионеров вырастет на 4% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 2021 года для пенсионеров ЯНАО поднимут прожиточный минимум на 4%. Благодаря этому возрастные ямальцы смогут увеличить положенные им выплаты, если сумма будет ниже новой границы. Такое решение приняли депутаты окружного заксобрания.

Размер прожиточного минимума пенсионера вырастет до 14 033 рублей. «По мнению депутатов, внесенные изменения имеют принципиальное значение, так как именно на основании прожиточного минимума для пенсионеров определяется размер региональной социальной доплаты к пенсии. Сейчас на Ямале региональную социальную доплату получают 8 765 человек. Средний размер доплаты в 2021 году составит 4 221,25 рубля», — пояснили в пресс-службе заксобрания ЯНАО.

Отмечается, что в целом по России в 2021 году прожиточный минимум пенсионера составит 10 022 рубля. Каждый регион сам устанавливает его размер, при этом данная сумма со всеми прибавками должна быть не ниже величины прожиточного минимума в субъекте.

Весной власти ЯНАО утвердили новые правила по поддержке пенсионеров и инвалидов. Ямальские семьи, которые будут принимать одиноких стариков, начнут получать пособие в трехкратном размере. Новая сумма выплат составит 18 946 рублей.