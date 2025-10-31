КМНС в ЯНАО массово жалуются на очереди в программе для предоставления жилья

КПРФ ЯНАО выступили за увеличение финансирования программы по предоставлению жилья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители коренных малочисленных народов Севера в ЯНАО массово жалуются на огромные очереди в программе для предоставления жилья. По словам источника URA.RU сейчас «идет вал звонков» от недовольных.

«Говорят, что люди годами стоят в очереди и никуда не двигаются. Сейчас идет вал звонков. Люди сутками звонят», — рассказывает инсайдер.

По его словам, жалоб стало еще больше, после поста в соцсетях секретаря окружного комитета КПРФ Александра Ламдо с призывом к действию. В партии корреспонденту URA.RU объяснили, что это нацелено на увеличение финансирования программы по предоставлению жилья для КМНС. Сейчас председателю заксо ЯНАО Сергею Ямкину направлено письмо с просьбой озвучить предложения КПРФ на согласительных комиссиях по бюджету. Ламдо, в свою очередь, собирает всю возможную информацию от жителей.

