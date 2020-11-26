Центробанк заявил об опасности льготной ипотеки

Из-за льготной ипотеки россиян может ждать взлет цен на недвижимость и рост долговой нагрузки. Об этом сообщается в «Обзоре финансовой стабильности», предоставленном Центробанком.
«Если рост ипотеки не будет поддержан увеличением предложения от застройщиков, то результатом может стать рост цен на недвижимость, снижение доступности жилья и повышение закредитованности граждан», — объясняет Банк России. Из-за этого регулятор выступает за то, чтобы сделать льготную ипотеку временной мерой.
Центробанк отмечает, что в ближайшее время образование ценового «пузыря» на рынке недвижимости вряд ли случится. Однако, чтобы рост рынка продолжал быть сбалансированным, скорость ввода нового жилья должна соответствовать спросу. Завершение госпрограммы по субсидированию ипотек как раз поможет этому, считают в ЦБ.
Рост цен на новое жилье уже сейчас нивелирует выгоду от программы льготной ипотеки, напоминает агентство Nation news. Тем не менее, даже после завершения льготной программы ипотека останется доступной, пишет телеканал 360. Россиянам уже пообещали новый вид льготной ипотеки.
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