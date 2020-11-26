Россияне получат новую льготную ипотеку

Молодые семьи смогут взять льготную ипотеку на частный дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России будет запущена программы льготной ипотеки для молодых семей с детьми на покупку индивидуальных жилых домов. На это госкорпорацией «Дом.РФ» будет выделено 300 миллионов рублей, рассказал глава организации Виталий Мутко.

«„Дом.РФ“ выделит 300 миллионов рублей на пилот программы льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов. Деньги выделят из прибыли компании, а кредиты будет выдавать банк „Дом.РФ“», — пишет РБК со ссылкой на Мутко. Программа будет распространяться только на первичное жилье от застройщиков; те, кто будет строиться самостоятельно, должны будут заключать договор с подрядчиками.

Проект будет запущен в декабре и продлится до 1 июля 2021 года, рассказал Мутко. Программа рассчитана на граждан не старше 35 лет с детьми не старше 19 лет. Ставка будет такой же, как и по программе льготной ипотеки для покупки квартир в новостройках — 6,5%. Лимит займа в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составит 12 миллионов рублей, в других регионах — шесть миллионов рублей. Взять займ можно максимум на 20 лет; при этом в качестве первоначального взноса требуется заплатить не менее 20% суммы.

Ранее руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг заявлял RT, что в октябре в России был установлен рекорд по выдаче ипотеки. Таких займов было выдано на 555 миллиардов рублей.