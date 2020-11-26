У жителей Гиргишан не хватит денег на ГСМ, чтобы вывести технику на поля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители села Киргишаны (Бисертский городской округ) после ремонта федеральной трассы между Пермью и Екатеринбургом вынуждены дополнительно проезжать по 30 километров, чтобы попасть на свои сельхозполя и в охотничье хозяйство. Они признают, что им придется бросить угодья: работать там становится невыгодно.

«После ремонта переезд закрыли бетонными блоками. Чтобы добраться до полей и охотхозяйства, придется проезжать в сторону Перми, разворачиваться и ехать обратно, а затем вечером такой же круг дать. Жители Киргишан зарабатывали сельским хозяйством, но на следующий год поля засевать не будем: денег на ГСМ не хватит, придется бросать комбайны», — жалуется местный житель.

Из-за заблокированного переезда, зверей, в том числе кабанов, в местном охотхозяйстве придется кормить реже. Местные жители опасаются, что животные начнут выходить на трассу.

Директор регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов подтвердил, что жители не могут добраться до охотугодий и полей. «Проблема у жителей не только с подкормкой [животных], им теперь им и технику гонять в круг. Это федеральный проект, мы бессильны. Никто никакой мост через трассу не построит, стоимость по самым скромным прикидкам — миллионов 500», — уверен Кузнецов. В то же время он уточнил, что животным не угрожает голод и они не будут выходить из-за этого на трассу.

Глава регионального минтранса Василий Старков заявил, что ему неизвестно о проблемах конкретно на этом участке. «Это федеральная трасса, она находится в сфере ответственности территориального управления „Уралавтодора“», — уточнил чиновник. В «Уралавтодоре» не ответили на звонок URA.RU.

В селе Киргишаны, по данным на 2020 год, проживает около 390 человек. Капремонт трассы Пермь-Екатеринбург от 250 до 276 км провели осенью. Согласно сайту Госзакупок, начальная стоимость контракта составляла 18,6 млн рублей.

Выезд на трассу, которым больше не могут пользоваться жители.