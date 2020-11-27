Россияне будут вынуждены провести новогодние праздники на родине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В предстоящие новогодние каникулы у россиян не будет иной альтернативы, кроме как провести праздники в России. Пользуясь этим положением, многие регионы существенно повысят цены на отели и другие составляющие сферы туризма. Об этом URA.RU заявил исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«На сегодня открыты только немассовые зарубежные направления. Ситуацию усугубляет и то, что евро стоит под сто рублей. Россияне, конечно, могут поехать в Объединенные Арабские Эмираты, на Мальдивы или Сейшелы, но такой дорогой отдых позволят себе далеко не все. Турция недоступна из-за ограничений и холодов. А любимые россиянами в новогодние праздники Египет, страны Европы, Таиланд и юго-восточные страны еще закрыты», — рассказал Мальцев.

По его прогнозу, ситуация в сфере туризма в новогодние каникулы будет следующей. Россияне, которые любят проводить праздники в Европе, скорее всего, отправятся в Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Калугу. Поклонникам лыжного спорта вместо Болгарии и Чехии придется отправиться в Абзаково (Башкирия) или в Сочи. Поэтому очевидно, что данные регионы значительно повысят стоимость на различные услуги для туристов.

«Значительный рост цен будет в тех регионах РФ, которые станут альтернативой для отдыха россиян. Например, отели Краснодарского края могут быть просто не в состоянии вместить всех желающих, поэтому имеют право повысить цены. Другие регионы, которые смогут заработать в новогодние каникулы — это те, которые развивают событийный туризм. К ним относятся новогодняя столица России Калуга и Удмуртия», — предупреждает эксперт по туризму.

Однако летом, вопреки прогнозу Ассоциации туроператоров России, цены на отели в РФ могут и не вырасти. «Пока не очень разумно и дальновидно прогнозировать ситуацию в сфере туризма на лето 2021 года. На ситуацию влияет много факторов, главные из которых — эпидемиологическая обстановка, введение или снятие ограничений, возобновление международных авиаперелетов, а также курс евро и доллара», — заключил Мальцев.