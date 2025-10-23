Логотип РИА URA.RU
В Казахстане, предположительно, упал беспилотник

23 октября 2025 в 13:04
В Казахстане обнаружили объект, который похож на часть беспилотника

В Казахстане обнаружили объект, который похож на часть беспилотника

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Бурлинском районе Казахстана обнаружены фрагменты, похожие на обломки беспилотного летательного аппарата. Объект нашли вне населенных пунктов, сообщает полиция. 

«Проводятся проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Бурлинском районе», — заявили в полиции, заявление приводит telegram-канал Tengrinews.kz. 

По предварительным данным, фрагменты не представляют опасности. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Комментарии (1)
  • попали в сюр!!
    23 октября 2025 14:53
    казахи не умеют запускать? или вы думаете это украинский?
