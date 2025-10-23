В Казахстане, предположительно, упал беспилотник
В Казахстане обнаружили объект, который похож на часть беспилотника
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Бурлинском районе Казахстана обнаружены фрагменты, похожие на обломки беспилотного летательного аппарата. Объект нашли вне населенных пунктов, сообщает полиция.
«Проводятся проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Бурлинском районе», — заявили в полиции, заявление приводит telegram-канал Tengrinews.kz.
По предварительным данным, фрагменты не представляют опасности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
- попали в сюр!!23 октября 2025 14:53казахи не умеют запускать? или вы думаете это украинский?