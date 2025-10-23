Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Власти обсудят смягчение условий по НДС для одной категории россиян

РБК: власти хотят смягчить условия расширения НДС для бизнеса, использующих УСН
23 октября 2025 в 13:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Предполагается, что доля плательщиков НДС на УСН увеличится с 4% до 15%, указано в материале

Предполагается, что доля плательщиков НДС на УСН увеличится с 4% до 15%, указано в материале

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Власти планируют ввести смягчение условий по налогу на добавленную стоимость (НДС) для малого бизнеса, который использует упрощенную систему налогообложения (УСН). Об этом сообщили источники, знакомые с дискуссией.

«Власти обсуждают смягчение параметров расширения налога на добавленную стоимость на малый бизнес, использующий упрощенную систему налогообложения», — указано в материале РБК со ссылкой на источники. Эти предложения рассматривались в ходе совещаний в правительстве и администрации президента.

В конце сентября правительство направило в Госдуму проект изменений в Налоговый кодекс одновременно с проектом федерального бюджета на следующий год. Среди предлагаемых мер — увеличение основной ставки НДС с 20 до 22%, а также снижение порога годового дохода для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения. При ней уплачивается НДС с 60 до 10 миллионов рублей. По оценкам, это позволит увеличить долю плательщиков НДС на УСН примерно с 4% до 15%.

Продолжение после рекламы

Ранее эксперты и представители бизнеса выражали обеспокоенность тем, что повышение ставки НДС и снижение порога дохода для освобождения от уплаты налога могут негативно сказаться на малом и микробизнесе, особенно с низкой маржинальностью. Такие изменения, по их мнению, способны привести к удорожанию продукции и усложнить работу предпринимателей, что стало поводом для обсуждения смягчения условий налогообложения в правительстве.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал