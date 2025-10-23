Власти обсудят смягчение условий по НДС для одной категории россиян
Предполагается, что доля плательщиков НДС на УСН увеличится с 4% до 15%, указано в материале
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Власти планируют ввести смягчение условий по налогу на добавленную стоимость (НДС) для малого бизнеса, который использует упрощенную систему налогообложения (УСН). Об этом сообщили источники, знакомые с дискуссией.
«Власти обсуждают смягчение параметров расширения налога на добавленную стоимость на малый бизнес, использующий упрощенную систему налогообложения», — указано в материале РБК со ссылкой на источники. Эти предложения рассматривались в ходе совещаний в правительстве и администрации президента.
В конце сентября правительство направило в Госдуму проект изменений в Налоговый кодекс одновременно с проектом федерального бюджета на следующий год. Среди предлагаемых мер — увеличение основной ставки НДС с 20 до 22%, а также снижение порога годового дохода для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения. При ней уплачивается НДС с 60 до 10 миллионов рублей. По оценкам, это позволит увеличить долю плательщиков НДС на УСН примерно с 4% до 15%.
Ранее эксперты и представители бизнеса выражали обеспокоенность тем, что повышение ставки НДС и снижение порога дохода для освобождения от уплаты налога могут негативно сказаться на малом и микробизнесе, особенно с низкой маржинальностью. Такие изменения, по их мнению, способны привести к удорожанию продукции и усложнить работу предпринимателей, что стало поводом для обсуждения смягчения условий налогообложения в правительстве.
