Власти обсудят смягчение условий по НДС для одной категории россиян

Предполагается, что доля плательщиков НДС на УСН увеличится с 4% до 15%, указано в материале Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Власти планируют ввести смягчение условий по налогу на добавленную стоимость (НДС) для малого бизнеса, который использует упрощенную систему налогообложения (УСН). Об этом сообщили источники, знакомые с дискуссией.

«Власти обсуждают смягчение параметров расширения налога на добавленную стоимость на малый бизнес, использующий упрощенную систему налогообложения», — указано в материале РБК со ссылкой на источники. Эти предложения рассматривались в ходе совещаний в правительстве и администрации президента.

В конце сентября правительство направило в Госдуму проект изменений в Налоговый кодекс одновременно с проектом федерального бюджета на следующий год. Среди предлагаемых мер — увеличение основной ставки НДС с 20 до 22%, а также снижение порога годового дохода для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения. При ней уплачивается НДС с 60 до 10 миллионов рублей. По оценкам, это позволит увеличить долю плательщиков НДС на УСН примерно с 4% до 15%.

Продолжение после рекламы