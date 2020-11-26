26 ноября 2020

В курганском ковидном отделении дефицит медиков. Врачей ищут на зарплату в 150 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
Курганским врачам предлагают зарплату в 150 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В больнице Мишкинского района (Курганская область) не хватает врачей, желающих работать в отделении для пациентов с коронавирусом. Медикам предлагают зарплату в 150 тысяч рублей. Объявление с вакансиями размещено в соцсети «ВКонтакте».

«Мишкинской ЦРБ требуются специалисты с высшим и средним образованием. Терапевту, хирургу, лору и офтальмологу предлагается зарплата в 150 тысяч рублей. Фельдшеру и медсестре — 70 тысяч рублей», — говорится в информации, размещенной главврачом больницы Николаем Красовским на своей странице.

В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU прокомментировали, что данная заработная плата указана с учетом работы в инфекционном госпитале для пациентов с COVID-19. А ее размер — средний для всех ковидных больниц региона.

«Заработная плата медицинских работников инфекционных госпиталей для пациентов с COVID-19 финансируется из средств федерального бюджета, фонда обязательного медицинского страхования и приносящего дохода деятельности. Заработная плата медицинских работников зависит от занимаемой должности и объема выполняемых работ», — указано в ответе. В среднем по медицинским организациям Курганской области за 10 месяцев текущего года заработная плата составляет у врачей — 67 800 рублей, среднего медицинского персонала — 33 638 рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...