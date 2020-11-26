Курганским врачам предлагают зарплату в 150 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В больнице Мишкинского района (Курганская область) не хватает врачей, желающих работать в отделении для пациентов с коронавирусом. Медикам предлагают зарплату в 150 тысяч рублей. Объявление с вакансиями размещено в соцсети «ВКонтакте».

«Мишкинской ЦРБ требуются специалисты с высшим и средним образованием. Терапевту, хирургу, лору и офтальмологу предлагается зарплата в 150 тысяч рублей. Фельдшеру и медсестре — 70 тысяч рублей», — говорится в информации, размещенной главврачом больницы Николаем Красовским на своей странице.

В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU прокомментировали, что данная заработная плата указана с учетом работы в инфекционном госпитале для пациентов с COVID-19. А ее размер — средний для всех ковидных больниц региона.

«Заработная плата медицинских работников инфекционных госпиталей для пациентов с COVID-19 финансируется из средств федерального бюджета, фонда обязательного медицинского страхования и приносящего дохода деятельности. Заработная плата медицинских работников зависит от занимаемой должности и объема выполняемых работ», — указано в ответе. В среднем по медицинским организациям Курганской области за 10 месяцев текущего года заработная плата составляет у врачей — 67 800 рублей, среднего медицинского персонала — 33 638 рублей.