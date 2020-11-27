Чтобы достойно жить в старости, каждый россиянин 40 лет должен откладывать половину своей зарплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Чтобы получать пенсию в размере 50-60 тысяч рублей, с каждой зарплаты россиянам придется откладывать по 16 тысяч рублей. Как уточнила доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Плеханова Людмила Иванова-Швец, российские пенсии отличаются от западных в несколько раз из-за низких заработков.

«Чтобы получать пенсию в 60 тысяч рублей на протяжении, допустим, 20 лет, за период трудовой деятельности работник должен накопить 7 млн 680 тысяч рублей. Такую сумму за 40 лет трудовой деятельности можно накопить, если ежемесячно откладывать по 16 тысяч рублей. Чем раньше начать откладывать, тем легче будет скопить подобную сумму», — рассказала Иванова-Швец «Московскому комсомольцу».

Средняя пенсия в России сейчас меньше 15 тысяч рублей. Как пишет издание, на приличную пенсию, например, 60-100 тысяч рублей, сейчас могут рассчитывать лишь экс-министры, экс-депутаты, бывшие главы регионов, судьи, военноначальники.

Иванова-Швец отмечает, что в идеале пенсия должна составлять не менее 40% от заработка. В западных странах эту планку держат. В США средняя пенсия равняется 1 400 долларов, а средняя зарплата в стране 4 378 долларов (38%). В Германии при пенсии 1200 евро зарплата составляет 3771 евро (42%). В Бельгии пенсионеры получают 41% пенсионных выплат от заработка, в Канаде — 39,2%, в Ирландии-36,7%. В России этот показатель при средней зарплате в 47,7 тысяч рублей, составляет 29,8%. «У нас в целом низкий уровень жизни и низкие заработные платы. Поэтому „пенсии мечты“ можно взять только из больших доходов — делая накопления», — говорит эксперт.

26 ноября депутаты Госдумы продлили заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года. Отчисления работающих россиян 6% от своих зарплат в ПФР на выплаты нынешним пенсионерам действуют в стране с 2014 года. Согласно постановлению Владимира Путина, с 2022 года накопительная пенсия будет заморожена, напоминает RT. Ранее в Госдуме приняли закон о заморозке зарплат госслужащих, сообщает «Национальная служба новостей».