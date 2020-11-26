В Госдуме решили судьбу накопительных пенсий россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Факультет ДПИ в университете третьего возраста. г. Курган, очки в руках, пенсия, руки
Заморозку накопительной части пенсии продлили еще на год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Депутаты Госдумы продлили заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года. Соответствующий закон был принят 26 ноября во время пленарного заседания.

«Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым „заморозка“ накопительной пенсии продлевается еще на год», — сообщает РИА «Новости». Учитывая подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в прошлом году закон о заморозке накопительной части пенсии в 2022 году, сегодняшнее решение депутатов продляет действие этой нормы еще на год — до конца 2023 года.

Отчисления работающих россиян 6% от своих зарплат в ПФР на выплаты нынешним пенсионерам действуют в стране с 2014 года. Согласно постановлению Владимира Путина, с 2022 года накопительная пенсия будет заморожена.

Ранее в Госдуме приняли закон о заморозке зарплат госслужащих, сообщает «Национальная служба новостей». Согласно распоряжению депутатов, заработные платы федеральных чиновников не будут индексироваться до начала 2022 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...