В Госдуме решили судьбу накопительных пенсий россиян

Депутаты Госдумы продлили заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года. Соответствующий закон был принят 26 ноября во время пленарного заседания.
«Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым „заморозка“ накопительной пенсии продлевается еще на год», — сообщает РИА «Новости». Учитывая подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в прошлом году закон о заморозке накопительной части пенсии в 2022 году, сегодняшнее решение депутатов продляет действие этой нормы еще на год — до конца 2023 года.
Отчисления работающих россиян 6% от своих зарплат в ПФР на выплаты нынешним пенсионерам действуют в стране с 2014 года. Согласно постановлению Владимира Путина, с 2022 года накопительная пенсия будет заморожена.
Ранее в Госдуме приняли закон о заморозке зарплат госслужащих, сообщает «Национальная служба новостей». Согласно распоряжению депутатов, заработные платы федеральных чиновников не будут индексироваться до начала 2022 года.
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