27 ноября 2020

Сбербанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), хакер, взлом, хакерство, компьютерная грамотность, компьютер
Банковские мошенники начали использовать робота-помощника, сообщили в Сбере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сбербанк предупредил своих клиентов о новом способе телефонного мошенничества. Злоумышленники стали активно использовать работов-помощников, которые и сообщают жертвам о якобы совершенных подозрительных операциях. Об этом кредитная организация сообщила в своем telegram-канале.

«Схема проста — если раньше звонки делали специально обученные люди-„звонари“, то сейчас звонит якобы робот-помощник из Сбера и сообщает о подозрительных операциях, после чего предлагает соединить жертву с фиктивной Службой безопасности», — говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, чаще всего злоумышленники звонят с номеров, начинающихся с +7 495 или +7 499. Официальный номер Сбербанка, напомнили в компании, — 900.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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