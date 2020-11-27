Сбербанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества

Сбербанк предупредил своих клиентов о новом способе телефонного мошенничества. Злоумышленники стали активно использовать работов-помощников, которые и сообщают жертвам о якобы совершенных подозрительных операциях. Об этом кредитная организация сообщила в своем telegram-канале.
«Схема проста — если раньше звонки делали специально обученные люди-„звонари“, то сейчас звонит якобы робот-помощник из Сбера и сообщает о подозрительных операциях, после чего предлагает соединить жертву с фиктивной Службой безопасности», — говорится в сообщении.
При этом, как отмечается, чаще всего злоумышленники звонят с номеров, начинающихся с +7 495 или +7 499. Официальный номер Сбербанка, напомнили в компании, — 900.
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