27 ноября 2020

Умер музыкант группы «Дюна». Наталья Сенчукова: «Слов нет…»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, наталья, рыбин виктор, сенчукова
У Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой умер друг и коллега Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ушел из жизни музыкант, клавишник группы «Дюна» Андрей Апухтин. О его смерти 27 ноября сообщила супруга солиста группы Виктора Рыбина Наталья Сенчукова на своей странице в Instagram.

«В группе „Дюна“ — невосполнимая утрата. Сегодня ушел из жизни замечательныи? человек и музыкант Андреи? Апухтин.Слов нет…» — написала Сенчукова.

О причинах смерти музыканта не сообщается. Поклонники выразили соболезнования певице и родственникам музыканта. Один из них поинтересовался, от чего скончался Апухтин, случайно не от коронавируса. «Нет, это не коронавирус», — ответила певица. В августе 2020 года Апухтин отметил 58-летие.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...