У Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой умер друг и коллега
Ушел из жизни музыкант, клавишник группы «Дюна» Андрей Апухтин. О его смерти 27 ноября сообщила супруга солиста группы Виктора Рыбина Наталья Сенчукова на своей странице в Instagram.
«В группе „Дюна“ — невосполнимая утрата. Сегодня ушел из жизни замечательныи? человек и музыкант Андреи? Апухтин.Слов нет…» — написала Сенчукова.
О причинах смерти музыканта не сообщается. Поклонники выразили соболезнования певице и родственникам музыканта. Один из них поинтересовался, от чего скончался Апухтин, случайно не от коронавируса. «Нет, это не коронавирус», — ответила певица. В августе 2020 года Апухтин отметил 58-летие.