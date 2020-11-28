Кудрин раскрыл, к чему приведет вторая волна коронавирса в РФ

Вторая волна пандемии коронавируса может спровоцировать рост безработицы в России. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
«Вторая волна пандемии может снова обострить эту проблему», — приводит слова Кудрина РИА «Новости». Глава Счетной палаты отметил, что его прогнозы по уровню безработицы на 2020 год не сбылись. Он прогнозировал показатель на уровне 8-10%, а на данный момент она не превышает 7%.
Ранее президент России Владимир Путин назвал главным риском пандемии застойную массовую безработицу. Он подчеркнул, что это может привести к росту бедности населения и социальной неустроенности. Минэкономразвития РФ назвало ситуацию с количеством безработного населения в стране стабилизирующейся, передает агентство Nation News. В марте насчитывалось 3,5 миллиона безработных граждан, а в сентябре уже 5,5 миллионов.
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