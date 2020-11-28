Доктор Мясников: какие продукты снижают риски развития рака

Продукты, богатые витамином D, помогают предотвратить развитие онкологических заболеваний. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Современные исследования выявили, что витамин D снижает риск развития онкологических заболеваний, в том числе и рака толстого кишечника, заболеваний сердца и инсульта. Участвует в регуляции кровяного давления, а ряд испытаний показал положительную роль этого витамина в профилактике и терапии туберкулеза», — заявил теледоктор.
Чтобы снизить риск развития рака, врач рекомендует употреблять печень трески, яйца, селедку и молоко. Например. в 100 граммах тресковой печени содержится 100% суточной нормы витамина D, в одном яйце — 22%, в 100 граммах селедки — 300%. Также Мясников советует включить в ежедневный рацион сливочное масло, творог, сыр, жирную рыбу и другие морепродукты, включая морскую капусту.
Врач подчеркнул, что витамин D — единственный, который вырабатывается в организме человека. Чтобы получать этот витамин, необходим солнечный свет.
Ранее Мясников предупредил, что проблемы со сном, даже если человек не жалуется на здоровье, могут говорить о развитии ряда серьёзных болезней, вплоть до опухоли головного мозга, пишет «
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