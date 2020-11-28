Доктор Мясников: какие продукты снижают риски развития рака

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Дегустация традиционной русской кухни поваром филиппинцем. Екатеринбург, закуска, селедка с картошкой, селедочка, кольца лука, еда
Яйца и селедка содержат витамин D, который предотвращает развитие рака Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Продукты, богатые витамином D, помогают предотвратить развитие онкологических заболеваний. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Современные исследования выявили, что витамин D снижает риск развития онкологических заболеваний, в том числе и рака толстого кишечника, заболеваний сердца и инсульта. Участвует в регуляции кровяного давления, а ряд испытаний показал положительную роль этого витамина в профилактике и терапии туберкулеза», — заявил теледоктор.

Чтобы снизить риск развития рака, врач рекомендует употреблять печень трески, яйца, селедку и молоко. Например. в 100 граммах тресковой печени содержится 100% суточной нормы витамина D, в одном яйце — 22%, в 100 граммах селедки — 300%. Также Мясников советует включить в ежедневный рацион сливочное масло, творог, сыр, жирную рыбу и другие морепродукты, включая морскую капусту.

Врач подчеркнул, что витамин D — единственный, который вырабатывается в организме человека. Чтобы получать этот витамин, необходим солнечный свет.

Ранее Мясников предупредил, что проблемы со сном, даже если человек не жалуется на здоровье, могут говорить о развитии ряда серьёзных болезней, вплоть до опухоли головного мозга, пишет «Царьград». Также телеврач советует употреблять углеводы, яйца и рыбу, если человек заразился вирусной инфекцией, в том числе COVID-19, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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