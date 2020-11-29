Российских автовладельцев предупредили о масштабной утечке данных

Вячеслав Субботин рассказал, что по водительскому удостоверению можно узнать личные данные человека Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Если частные компании в России получат доступ к базам ГИБДД, чтобы запрашивать данные водительского удостоверения, произойдет серьезная утечка личной информации. Об этом в беседе с URA.RU рассказал автоэксперт, телеведущий Вячеслав Субботин.

«Будет серьезная утечка личных данных автовладельцев. По водительскому удостоверению можно узнать, где живет человек, какая у него медицинская справка, чем он болеет», — рассказал Субботин. По его словам, водители никак не смогут защитить свои права.

Субботин посоветовал частным компаниям нарабатывать собственную базу данных, а не брать ее у ГИБДД. «Это перебор. Пусть частные компании занимаются своим бизнесом сами, без обращений в ГИБДД», — заявил автоэксперт.

Ранее пресс-служба МВД РФ сообщила, что агрегаторы такси и каршеринговые компании получат доступ к базам данных ГИБДД в 2021 году. Им будет разрешено запрашивать данные о водительских удостоверениях россиян, передает деловая газета «Взгляд». Права в РФ станут вносить надписи на английском и французском языке, передает агентство Nation News.