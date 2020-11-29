Охранники торговых центров ХМАО зарабатывают на коронавирусе

Сотрудники службы безопасности торгуют медицинским масками по завышенным ценам Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Охранники отдельных торговых центров ХМАО торгуют медицинскими масками по завышенным ценам и не выдают чеки. А при требовании выдать подтверждающий покупку документ — отказывают в допуске в ТЦ, ссылаясь на запрещающее постановление губернатора. Об этом URA.RU рассказала сотрудница крупного молла из Нижневартовска.

«Забыла дома маску, охранники торгового центра заявили, что без маски не пустят, но за 40 рублей можно купить у них одноразовую. Согласилась, но попросила чек, мне отказали, а затем заявили, что без маски вообще нельзя — пришлось идти в магазин рядом, покупать маску за 10 рублей и заходить», — рассказала сотрудница одного из магазинов, расположенных в ТЦ.

Журналисту URA.RU удалось самому убедиться в схеме заработка охранников, после того, как он попытался пройти в молл без маски. Ему точно также предложили купить средство индивидуальной защиты, и отправили за двери после требования выдать чек на покупку. В администрации молла получить комментарий по этому поводу не удалось — по указанному на сайте номеру телефона не ответили на звонки. Но источник в администрации ТЦ сообщил, что там слышали о подобном приработке охранников и уже приняли меры.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО самыми опасными местами во время пандемии коронавируса до сих пор остаются торговые центры, второе место занимает общественный транспорт. При этом, по словам главы регионального Роспотребнадзора Майи Соловьевой, жители стали внимательнее относиться к средствам защиты, однако пренебрегают социальной дистанцией.