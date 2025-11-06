В Ханты-Мансийске приставы закрыли на месяц кофейню в центре города

В Ханты-Мансийске приставы приостановили работу кофейни Travelers Coffee на улице Ленина на 30 суток из-за нарушений санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

«Судебные приставы опечатали павильон кофейни Travelers Coffee в Ханты-Мансийске по решению суда. Районный суд признал предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, деятельность приостановлена на 30 суток», — уточнили в ведомстве. Помещение опечатано, приставы будут следить за сохранностью пломб до окончания срока наказания.