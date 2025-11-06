Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

В Ханты-Мансийске приставы закрыли на месяц кофейню в центре города

06 ноября 2025 в 16:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ХМАО опечатали известную кофейню

В ХМАО опечатали известную кофейню

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ханты-Мансийске приставы приостановили работу кофейни Travelers Coffee на улице Ленина на 30 суток из-за нарушений санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

«Судебные приставы опечатали павильон кофейни Travelers Coffee в Ханты-Мансийске по решению суда. Районный суд признал предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, деятельность приостановлена на 30 суток», — уточнили в ведомстве. Помещение опечатано, приставы будут следить за сохранностью пломб до окончания срока наказания.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал