29 ноября 2020

В Испании назвали виновных в убийстве Деда Хасана и Япончика

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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, решетка, заключенный, скамья подсудимых, подсудимый, арестант, вор в законе, шишканов олег, шишкан
По результатам этой работы на «авторитетов» уже в РФ может быть возбуждено уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Авторитеты из «Таганской» преступной группировки Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович стоят за расстрелами «воров в законе» Япончика, Скифа и Деда Хасана. К такому выводу пришли спецслужбы Испании.

«Испания полагает, что „авторитеты“ Рабинович и Жирноклеев стоят за расстрелами „воров в законе“ Япончика, Скифа и Деда Хасана», — пишет Rucriminal. Материалы были получены в ходе расследования в отношении бывшего младшего партнера «таганских» Александра Романова, который этой весной был осужден в Пальма-де-Майорка к трем годам и девяти месяцам тюрьмы.

Из материалов в отношении Романова выделили тысячи листов документов. В них речь идет о «кровавом списке» таганских: перечисляются многочисленные убийства, совершенный по указанию лидеров группировки. Среди жертв называются «воры в законе» Вячеслав Иваньков (Япончик), Андрей Голубев (Скиф), Аслан Усоян (Дед Хасан). Все документы поступили в Россию. По результатам этой работы на «авторитетов» уже в РФ может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее Следственный комитет России обвинил членов преступной группировки «Таганские» в бандитизме и убийствах, в том числе вора в законе Деда Хасана (Аслана Усояна) в 2013 году. ОПГ причастна и к другим убийствам, а также разбойным нападениям, похищением, вымогательствам, обороту оружия и аферам. Один из членов банды находится в международном розыске, еще один болеет, поэтому ему предъявят обвинение позже.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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