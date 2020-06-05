СК назвал имена обвиняемых в убийстве вора в законе Деда Хасана

Обвиняемым вменяют несколько уголовных статей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Следственный комитет России обвинил членов преступной группировки «Таганские» в бандитизме и убийствах, в том числе вора в законе Деда Хасана (Аслана Усояна) в 2013 году. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В настоящее время следствием предъявлены обвинения в окончательной редакции двум организаторам преступного сообщества — Игорю Жирноклееву и Григорию Рабиновичу, а также еще десяти его участникам», — цитирует Петренко «Интерфакс».

По версии следствия, ОПГ причастна и к другим убийствам, а также разбойным нападениям, похищением, вымогательствам, обороту оружия и аферам. Один из членов банды находится в международном розыске, еще один болеет, поэтому ему предъявят обвинение позже.

Осенью 2019 года следователи заявили о том, что заказчиком убийства Деда Хасана мог быть Мераб Джангвеладзе — один из претендентов на высший воровской титул, напоминает « Федеральное агентство новостей».

Уголовного авторитета Деда Хасана застрелили в московском ресторане в январе 2013 года. Он много лет считался одним из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве. В свое время отбывал наказание в Свердловской области. Также его связывают со смертью главы ОПС «Уралмаш» Александра Хабарова и развалом крупных криминальных сообществ Екатеринбурга.

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