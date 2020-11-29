Челябинский депутат потушил пожар

Депутат челябинского парламента Евгений Субачев потушил пожар в автобусе. Как сообщил Субачев URA.RU, инцидент произошел 29 ноября на улице Богдана Хмельницкого в Миассе.
«Мы ехали с сыном за автобусом и увидели, как у него загорелось колесо. Водитель этого не заметил. Ехали за ним, сигналили, даже пришлось подрезать на светофоре, чтобы остановить. Сразу взяли огнетушитель и бросились тушить. Помогли и другие автолюбители, которые остановились рядом», — рассказал URA.RU Субачев.
Как пояснил депутат, пламя удалось сбить самостоятельно, пришлось даже забрасывать его снегом. Потом были вызваны пожарные. «Хорошо, что автобус был пустой. Он работал на газу, поэтому неизвестно, чем бы это закончилось», — добавил URA.RU Субачев.
Сайт NewsMiass пишет, что в детстве парламентарий занимался пожарно-прикладным спортом. В данный момент причину возгорания выясняют пожарные. По мнению депутата, у автобуса заклинило колесо.
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