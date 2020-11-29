29 ноября 2020
28 ноября 2020
27 ноября 2020

Челябинский депутат потушил пожар

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Челябинск, общественный транспорт, медицинская маска, пассажиры, маршрутка
Депутат заксобрания Челябинской области потушил пожар в автобусе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат челябинского парламента Евгений Субачев потушил пожар в автобусе. Как сообщил Субачев URA.RU, инцидент произошел 29 ноября на улице Богдана Хмельницкого в Миассе.

«Мы ехали с сыном за автобусом и увидели, как у него загорелось колесо. Водитель этого не заметил. Ехали за ним, сигналили, даже пришлось подрезать на светофоре, чтобы остановить. Сразу взяли огнетушитель и бросились тушить. Помогли и другие автолюбители, которые остановились рядом», — рассказал URA.RU Субачев.

Как пояснил депутат, пламя удалось сбить самостоятельно, пришлось даже забрасывать его снегом. Потом были вызваны пожарные. «Хорошо, что автобус был пустой. Он работал на газу, поэтому неизвестно, чем бы это закончилось», — добавил URA.RU Субачев.

Сайт NewsMiass пишет, что в детстве парламентарий занимался пожарно-прикладным спортом. В данный момент причину возгорания выясняют пожарные. По мнению депутата, у автобуса заклинило колесо.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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