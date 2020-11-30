Появится ли в России аналог Крымского моста. Ответ Кремля

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Строить мост на Сахалин сейчас экономически нецелесообразно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Проект возведения моста до Сахалина в настоящий момент экономически нецелесообразен. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном строительстве объекта.

«Экономические факторы первостепенны. Возведение такого крупного инфраструктурного объекта экономически целесообразно в случае наполнения потоком товаров, грузов. Об этом говорить не приходится», — заявил Песков во время традиционного общения с журналистами.

В 2018 году депутаты Сахалинской облдумы писали письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой соединить остров с материковой Россией. Позднее Путин поручал правительству рассмотреть вопрос постройки объекта. Стоимость проекта оценили в 540 миллиардов рублей, что в 3,5 раза дороже Крымского моста. Проект не стали реализовывать, так как его эксплуатация не окупит больших затрат.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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