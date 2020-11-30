Из-за реформы в Курганской области часть сотрудников местных администраций сократят Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Красноуральском сельсовете (Юргамышский район Курганской области) выступили против создания единых муниципальных округов из-за того, что это оставит часть людей на местах без работы. Об этом URA.RU сообщил глава сельсовета Павел Дмитриев.

«Я считаю, что на территории Курганской области идет уничтожение местного самоуправления. Создание единых округов ставит на нем крест. Соответственно идут сокращения, люди остаются без работы на местах», — объяснил URA.RU Дмитриев. По его мнению, того количества специалистов, которые останутся, не хватит для решения местных задач.

Глава сельсовета объяснил, что данный вопрос ни разу не обсуждался на общем собрании ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», хотя на нем собираются главы сельсоветов области. Дмитриев, по его словам, просил обсудить вопрос и на последнем заседании, которое прошло 27 ноября в видеоформате,

На сайте ассоциации был размещен материал с итогами последнего заседания. Среди вопросов, которые на нем поднимались, не было упоминания обсуждения проблемы муниципальных округов. На момент написания новости, URA.RU не смогло получить комментарий председателя ассоциация Валерия Яковлева. Он был занят.

В июне 2019 года губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил проект по созданию муниципальных округов. Из-за реформы в Шумихинском и Макушинском районах сократят более 50 ставок. В ноябре стало известно, что против объединения сел Шатровского района выступил Спицынский сельсовет.