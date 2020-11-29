Советник пермского губернатора раскрыл страшные цифры пандемии

Количество умерших от COVID пермяков в 10 раз превышает число жертв пожара в «Хромой лошади» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Количество погибших пермяков с коронавирусом уже в 10 раз превышает число жертв пожара в «Хромой лошади» (156 погибших). Об этом заявил советник губернатора Прикамья по вопросам здравоохранения — учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. Он сообщил, что в этом году в крае умерло уже на 1329 человек больше, чем в прошлом году.

«Скорее всего, число жертв эпидемии уже сейчас в 10 раз превышает количество погибших в самом трагическом событии в истории Пермского края — пожаре в „Хромой лошади“ (5 декабря 2009 года — прим. ред.). Мы буквально горим», — написал в Facebook Жебелев. Он предположил, что в ближайшие месяцы пермяки будут умирать еще чаще.

В то же время Жебелев отметил, что в Свердловской области смертность возросла еще больше — на 2731 человека, в Башкирии — на 4209 человек, в Татарстане — на 4977. Меньшее значение в Прикамье он объясняет тем, что пермяки лучше соблюдали меры безопасности и самоизоляцию.

По данным регионального оперштаба, в Пермском крае за сутки выявили 300 новых случаев заражения коронавирусом (всего 20 682). От COVID-19 скончались 630 человек (+14 за сутки), еще 348 пермяков с коронавирусом умерли от сопутствующих заболеваний (+2 за сутки).