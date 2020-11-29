Курганские депутаты оставят мэра и спикера без бонусов к пенсии

В Шадринске мэр и спикер не получат пенсионных надбавок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр и спикер гордумы в Шадринске (Курганская область) могут лишиться пенсионных надбавок. Проект решения поступил на рассмотрение депутатов городской думы. URA.RU стало известно об этом от собственных источников.

«Пенсионных надбавок из бюджета лишатся выборные должности — глава города и председатель Шадринской гордумы. Такие надбавки получают бывшая глава Людмила Новикова и экс-спикер Евгений Стеблёв. После внесения изменений в документ у мэрии могут возникнуть проблемы — не будет нормативного обоснования выплат», — уверен инсайдер.

Другой источник пояснил, что аналогичный вопрос поднимался еще в 2017 году. «Но тогда решили не отменять льготу, потому что таким образом стимулировали молодых парламентариев идти на руководящие должности. Это служит компенсацией за ограничения, например, невозможность заниматься другим делом», — отметил источник.

Из бюджета Шадринска на такие выплаты направляется около 3 млн рублей в год. Документ в нынешнем виде предусматривает, что после выхода на пенсию чиновник может обратиться за доплатой. Она составит от 45 до 75% от зарплаты.

В пресс-службе администрации Шадринска пояснили, что данная инициатива необходима для приведения решения городской думы в соответствие с Уставом города. «Согласно Уставу, надбавка к пенсии полагается только в случае достижения пенсионного возраста во время замещения должности», — отметили в мэрии. Депутаты рассмотрят вопросы с пенсионными доплатами на заседании 1 декабря.