Челябинского мэра накажут за ремонт дороги, который сделал житель

В Карталах житель сам отремонтировал дорогу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области заставила главу Карталинского района Анатолия Вдовина переделать дорогу, которую самостоятельно отремонтировал местный житель Анатолий Шестаков. Об этом рассказали URA.RU в прокуратуре региона.

«Житель города Карталы разместил в интернете видеозапись с самостоятельным ремонтом ямы на улице Воротилина. Специалист ОГИБДД выявил дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, превышающие предельно допустимые размеры, предусмотренные ГОСТ Р 50597-2017. Кроме того, на перекрестке улиц Воротилина и Садовая имеется ряд выбоин, заделка которых осуществлена несоответствующими материалами», — указали URA.RU в областной прокуратуре. Прокуратура вынесла Вдовину представление об устранении нарушений.

Шестаков на видео пояснил, что устал ждать ремонта. «Эта яма мне не давала покоя. Никого не призываю засыпать ямы, для этого есть дорожные службы, которые получают зарплату из наших налогов», — уточнил он на видео.

Сам Вдовин рассказал URA.RU, что в текущем году в муниципалитете были отремонтированы несколько километров дорог, а также проведен качественный ямочный ремонт. «Рассчитываем в следующем году получить 44 млн рублей на ремонт центральных улиц. Улица Воротилина в этот перечень не входит».

Вдовин добавил, что самодеятельность местного жителя — всего лишь пиар, а за оскорбление власти и проведенный ремонт на него можно подать в суд. «Если у жителя есть желание помочь — можно встретиться и обсудить, чем он может быть полезен городу», — отметил URA.RU Вдовин.