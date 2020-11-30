В Кургане семья основала бизнес с проститутками

В фирме семейной пары работали 12 проституток Фото: depositphotos.com

В Кургане осудили семейную пару, которая организовала занятие проституцией и привлекла к нему несовершеннолетних. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Курганским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении семейной пары, организовавшей в г. Кургане занятие проституцией другими лицами, в том числе несовершеннолетними (ч. 3 ст. 240, п. „в“ ч. 2 ст. 241 УК РФ)», — рассказали в пресс-службе. К занятию проституцией подсудимые привлекли 12 девушек. Среди них было пять несовершеннолетних.

Супружеская пара организовала фирму в 2015 году. Данная организация работала до 2019 года. В пресс-службе добавили, что подсудимая сама ранее оказывала платные интимные услуги в фирме, созданной будущим мужем, а позже стала организатором. В 2019 году одна из несовершеннолетних передумала заниматься проституцией, но подсудимая угрозами принуждала ее продолжить работать.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а супругу — к пяти. Ей отсрочили наказание, так как ее ребенок не достиг 14 лет. Приговор суда в законную силу не вступил.